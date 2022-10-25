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Надежное плечо, или сказ о том, как Киев заботится об украинских беженцах

Если есть возможность остаться и перезимовать за границей - там и оставайтесь. С таким призывом обратилась к соотечественникам-мигрантам вице-премьер Украины. Ирина Верещук заботливо предложила украинским беженцам не возвращаться этой зимой, чтобы не повышать нагрузку на энергосети. И правда, по словам главы Нафтогаза, Украину ждет худшая зима в истории. Нефтепереработка не функционирует, а электричество для потребителей приходится постоянно перераспределять посредством веерных отключений.

Фото: Pixabay

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