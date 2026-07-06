Надувные птицы стали символом протестов в Албании

Столица Албании уже более месяца охвачена народными волнениями, они получили название "Революция фламинго". Разгневанные граждане вышли накануне на улицы Тираны с розовыми надувными птицами и плакатами.

Поводом послужили планы властей по строительству элитного курортного комплекса в охраняемой лагуне Нарта. Инвестором проекта выступает компания зятя президента США Джареда Кушнера при поддержке премьер-министра Эди Рамы.

Граждане требуют остановить стройку, заявляя, что возведение отелей полностью уничтожит уникальную экосистему и изгонит из заповедной зоны гнездящихся фламинго.

Они также обвиняют власти Албании в коррупции и требуют отставки правительства.