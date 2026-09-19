Доводилось слышать такое мнение: если проехаться по улицам Багдада с белорусским флагом, можно встретить улыбчивых иракцев. А вот если бы из окна машины развевался американский флаг, реакция местных жителей наверняка была бы совсем иной. Действительно ли это так, рассказал политический обозреватель Наджм аль-Рубаи в эксклюзивном интервью для "Первого информационного".

"Американцы с 2003 года и по сей день не могут справиться с природой и особенностями иракского общества, оставив тяжелый след в сердцах и душах иракцев. Белорусы могут свободно гулять по улицам, иракцы любят их. В памяти и истории иракского народа, даже во времена коммунистического движения и СССР, иракцы всегда поддерживали хорошие отношения с этими республиками, которые позже разделились. У Советского Союза всегда была своя позиция и логика. По нашему мнению, белорусы - вестники мира. Белорусам нечего бояться. Их ждет огромная любовь и уважение от иракцев, поскольку белорусы проповедуют мир", - подчеркнул гость в интервью.

Наджм аль-Рубаи

К слову, предыдущая власть пришла в 1968 году и оказалась свергнута в 2003-м. С 1968-го и до падения режима в истории страны не было ни дня без войн или бедствий, у которых было лишь одно определение: абсурдные войны, ведшиеся не ради дела или во имя цели, а ради мании величия, порой граничащей с неверной оценкой ситуации. "Мы и все остальные стали врагами этого режима. Американцы пришли в Ирак из-за катастрофических ошибок, совершенных прошлым режимом. И вот каковы результаты, которые мы получили сегодня. В 1980-м была война с Ираном, закончившаяся тем же, с чего началась - потерей более 600 млрд долларов, когда нефть стоила 7 долларов. В 1990-м - война в Кувейте. С 1991 по 2003 год у нас была разрушительная экономическая блокада. Мы ели животный корм, который смешивали с продуктами питания или мукой, также ели отруби, хотя были девятой по богатству страной в мире", - рассказал политический обозреватель.

Но надежда 2003 года не оправдалась. Багдад не заслужил внимания политической элиты. Проблема Ирака, которым управлял Вашингтон, заявлявший о продвижении проекта демократии, - крайне скверное управление. Именно американцы позволили Ирану расширить свое влияние в Ираке, а Турции - закрепиться в этом ближневосточном государстве. "США попустительствовали коррумпированной политической прослойке, которая разворовала более 1,5 трлн долларов, по официальным данным. Они знали обо всем, что происходит, но запустили иракское досье. Из-за этого страна упустила огромные возможности в сфере восстановления и много другого. Сегодня 30 % населения живут за чертой бедности", - констатировал Наджм аль-Рубаи.

Главное фото: РИА Новости