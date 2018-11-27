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Наезд на пешеходов в Нью-Йорке

Один человек погиб, шесть пострадали. Инцидент произошел в районе Манхэттена в квартале Чайнатаун. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. По данным полиции, водитель совершил наезд непреднамеренно.

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