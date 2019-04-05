Наезд на пешеходов в пригороде Парижа

Автобус влетел в группу людей. Пострадали 18 человек, в том числе дети. Сообщается, что водитель не справился с управлением. Он задержан. Проверка показала, что в момент аварии он был трезвым. По предварительной информации, причиной ДТП стала техническая неисправность коробки передач.