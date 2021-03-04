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Наглое ограбление в Кирове

Курьезное ограбление в российском Кирове: вор украл 12 тысяч рублей прямо под носом у кассира - она уснула на рабочем месте. Этим и воспользовался злоумышленник. Правда, преступник не учел наличия видеокамер, и его задержали через несколько часов. Теперь обвиняют в краже с незаконным проникновением в помещение.

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