Наглое ограбление в Кирове

Курьезное ограбление в российском Кирове: вор украл 12 тысяч рублей прямо под носом у кассира - она уснула на рабочем месте. Этим и воспользовался злоумышленник. Правда, преступник не учел наличия видеокамер, и его задержали через несколько часов. Теперь обвиняют в краже с незаконным проникновением в помещение.