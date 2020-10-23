Ситуация в Нагорном Карабахе остается непростой. Боевые действия возобновились с новой силой. Самые ожесточенные бои - на восточных направлениях региона. Стороны несут значительные потери. Сообщается, что с начала обострения конфликта погибло около 5 тысяч человек. Тем временем сопредседатели Минской группы, а это США, Россия и Франция, не уменьшают усилия по деэскалации конфликта. Главы МИД Азербайджана и Армении уже сегодня встретятся с госсекретарем США Майком Помпео для проведения очередного этапа переговоров.