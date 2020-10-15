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Нагорный Карабах: Бои на линии соприкосновения

Несмотря на прилагаемые дипломатические усилия, продолжаются бои в Нагорном Карабахе. В Ереване сообщили, что азербайджанские вооруженные силы сегодня возобновили интенсивный артиллерийский обстрел на северном и юго-восточном направлениях линии соприкосновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с начала эскалации только с использованием беспилотников уничтожена боевая техника армянских вооруженных сил на сумму в миллиард долларов.

Накануне Азербайджан заявил о взятии под контроль еще восьми сёл в Нагорном Карабахе. По данным Генпрокуратуры страны, с начала конфликта там погибли 43 мирных жителя, более 120 получили ранения.

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