Нагорный Карабах: поиск мирных путей разрешения конфликта

Горящий Нагорный Карабах. Мировое сообщество призывает конфликтующие стороны к компромиссу. "Азербайджан никогда не отказывался от переговоров по Нагорному Карабаху, однако этот процесс не может быть односторонним", - об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил президент страны Ильхам Алиев.

Несколько часов назад Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанская армия взяла под контроль село Мадагиз на линии соприкосновения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал военные действия в Нагорном Карабахе беспрецедентными по своему масштабу. Сегодня конфликт обострился: бои ведутся по всей линии фронта.

Также сообщается о применении в районе Степанакерта ракетных систем залпового огня "Смерч". В городе есть значительные разрушения, в частности, нанесен ущерб местной ремонтной базе. Среди пострадавших - мирные жители. А те, кому повезло не стать жертвами бомбовых атак, из укрытий возвращаются к разрушенным домам.

Тбилиси готов стать площадкой для любых переговоров между Арменией и Азербайджаном с целью восстановления диалога. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула особую роль в урегулировании конфликта Минской группы ОБСЕ, а также обратилась к ЕС, отметив, что все три страны в регионе - члены "Восточного партнерства".



