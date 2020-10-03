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Нагорный Карабах: поиск мирных путей разрешения конфликта
Горящий Нагорный Карабах. Мировое сообщество призывает конфликтующие стороны к компромиссу. "Азербайджан никогда не отказывался от переговоров по Нагорному Карабаху, однако этот процесс не может быть односторонним", - об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил президент страны Ильхам Алиев.
Азербайджанская армия взяла под контроль село Мадагиз на линии соприкосновения
Несколько часов назад Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанская армия взяла под контроль село Мадагиз на линии соприкосновения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал военные действия в Нагорном Карабахе беспрецедентными по своему масштабу. Сегодня конфликт обострился: бои ведутся по всей линии фронта.
Тбилиси готов стать площадкой для любых переговоров между Арменией и Азербайджаном
Также сообщается о применении в районе Степанакерта ракетных систем залпового огня "Смерч". В городе есть значительные разрушения, в частности, нанесен ущерб местной ремонтной базе. Среди пострадавших - мирные жители. А те, кому повезло не стать жертвами бомбовых атак, из укрытий возвращаются к разрушенным домам.
Тбилиси готов стать площадкой для любых переговоров между Арменией и Азербайджаном с целью восстановления диалога. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула особую роль в урегулировании конфликта Минской группы ОБСЕ, а также обратилась к ЕС, отметив, что все три страны в регионе - члены "Восточного партнерства".
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