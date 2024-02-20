Нагрузка на бюджет: Запад закрывает двери для украинских беженцев

Украинские беженцы для Запада непосильная нагрузка на бюджет. Великобритания прекращает действие одной из двух существующих программ для гостей из "незалежнай". Она позволяла украинцам свободно въезжать в Британию при условии, что там живут их родственники, давала возможность учиться, работать и получать помощь в течение 3 лет. Теперь же выходцам из Украины предлагается подать заявки на участие в другой программе, в рамках которой британцы принимают беженцев у себя в обмен на госльготы. По официальным данным, работают в Великобритании только 56 % украинских беженцев, примерно такая же ситуация - в Швеции. А в Германии трудоустроены лишь 25 % украинцев.