Наивысший красный уровень опасности объявлен на юго-западе Японии из-за ливней

Они обрушились на страну под влиянием тайфуна "Данас". Буквально за один час в нескольких регионах выпало более 110 миллиметров осадков. Эта цифра продолжает расти. Ливни чреваты наводнениями и оползнями. Есть пострадавшие. Власти эвакуируют людей.



