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Наивысший красный уровень опасности объявлен на юго-западе Японии из-за ливней

Они обрушились на страну под влиянием тайфуна "Данас". Буквально за один час в нескольких регионах выпало более 110 миллиметров осадков. Эта цифра продолжает расти. Ливни чреваты наводнениями и оползнями. Есть пострадавшие. Власти эвакуируют людей.

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