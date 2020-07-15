Наивысший уровень тревоги введен в Токио из-за коронавируса

Меры предприняты вследствие рекордного количества заболеваний за последнюю неделю. Власти призывают не посещать клубы и рестораны, которые не принимают достаточно противовирусных мер.

Людей обязывают носить маски в общественных местах, где невозможно сохранять метровую дистанцию. А для прибывших из стран, не входящих в состав ЕС, сохранится 14-дневный карантин. В то же время Еврокомиссия заявила, что не допустит еще один глобальный локдаун и остановку экономики еврозоны.