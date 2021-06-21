Огненные вспышки, раскаленная порода и необычайная красота. Поистине завораживающие кадры из Италии. Накануне на Сицилии вновь начал извергаться вулкан Этна. Огненная гора выбрасывала столбы пепла, а лавовые фонтаны достигали в высоту десятков метров. На прошлой неделе из-за извержений местным властям пришлось приостановить работу аэропорта Катании. Сейчас он работает в штатном режиме.