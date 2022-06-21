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Наказали сами себя - западные санкции больно бьют по ЕС и США
Пустующие полки в магазинах Европы становятся обычным делом. Ограничения на поставки еды и энергоносителей провоцируют новый кризис, затормаживая восстановление мировой экономики. В первую очередь от этого страдают бедные страны Африки и Ближнего Востока, однако развитые государства тоже не остаются в стороне.
Так, в США заявляют, что вернуться к прежнему уровню инфляции удастся не ранее чем через 2 года. В Федеральной резервной системе накануне заявили о повышении в стране безработицы.
Цены на энергоносители остаются на высокой отметке в Германии. Закономерно, что за выросшими расходами на топливо меняются и цены на продукты питания. Некоторые немцы вынуждены пересесть на общественный транспорт, так как личный забирает из бюджета семьи слишком много денег.
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