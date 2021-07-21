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Daily Mail: За сливы тайн правительства британским журналистам может грозить до 14 лет тюрьмы
За сливы тайн правительства британским журналистам может грозить до 14 лет тюрьмы.Это данные Daily Mail. Согласно их источникам, подобное положение содержится в плане реформы закона о неразглашении гостайны. Журналистов, которые будут разглашать информацию, например, о членах правительства или королевской семьи, попросту приравняют к шпионам. Они не будут иметь никакой защиты от преследования в случае предъявления обвинения. Вероятно, закон может коснуться только СМИ, признанных иностранными агентами.
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