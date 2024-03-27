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Налог на дождь собираются ввести в Торонто
В Канаде свои причуды. Власти Торонто готовятся обложить налогом на дождь домовладельцев! Это не шутка! Оправдание таково: "Атмосферная влага, стекая по трубам и коллекторам, создает дополнительную нагрузку на систему канализации". Новый налог сделает жизнь в Торонто дороже для всех. Жилье в Канаде уже давно непозволительная роскошь для граждан - цены на недвижимость выше, чем в США. Премьер-министр Трюдо считается одним из главных энтузиастов так называемой глобальной экономической перезагрузки. Ее лозунг: "Вы ничем не будете владеть и будете счастливы". Похоже, канадцы в этом смысле скоро станут еще чуточку счастливее.
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