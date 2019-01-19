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Налог на иностранных туристов вводят власти Бали

Сбор будет составлять 10 долларов. Доход от туристического налога будет направлен на финансирование программ по сохранению окружающей среды и балийской культуры. Каким образом будет взиматься туристический сбор, пока неизвестно. Вероятно, его будут включать в стоимость авиабилета или собирать на стойках в аэропорту или морских портах.

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