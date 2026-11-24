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Владимир Зеленский заметно набрался наглости после промежуточных выборов в США. Теперь он идет ва-банк: открыто критикует лидера Белого дома Дональда Трампа и даже отпускает скабрезности в его адрес. Однако, похоже, что былых оваций шутки Зеленского уже не вызывают.

Украинцы охвачены усталостью и рассчитывают на прекращение горячей фазы конфликта. Очевидно, что хамское поведение Зеленского, данный результат не приближает. Жесткая критика уже звучит даже с трибуны Верховной рады.

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины:

"Нам не смешно. Как можно днем шутить об американском президенте, а вечером ждать, что он организует какую-нибудь встречу с Путиным, поможет достичь мира. Ну, как это все укладывается в одной голове? Владимир Александрович, скажите нам честно, вы хотите мира или нет? Может быть, вы не хотите никакого мира? Тогда это надо сказать. Потому что мы все, украинцы, мы хотим мира. Мы с этим ложимся, мы с этим встаем. К чему все эти шутки? Можно уйти из 95-го квартала, но 95-й квартал из тебя, судя по всему, не может никак выйти".

Замалчивать ситуацию внутри Украины уже не получается. О проблемах говорит творческая интеллигенция и все громче судачат на кухнях. Украинцы, на всех уровнях, с ужасом воспринимают политику официального Киева, который буквально сжигает диалоговые мосты.

Киевский режим продолжает поднимать ставки в инфраструктурной войне. Многие уже забыли, но ведь именно Зеленский инициировал данный процесс. В июне 2026 года он объявил о реализации сорокадневной операции по принуждению к миру. Украина активизировала удары по нефтепереработке, логистике и энергетике в глубине российской территории. Капитуляцию Кремля это не вызвало, как и народного восстания внутри страны. Зато привело к ответным ударам по украинской инфраструктуре. Крупные города постепенно превращаются в социальную ловушку и переходят в режим выживания.

Александр Вилкул, председатель Совета обороны Кривого Рога:

"Повреждены сотни социальных объектов, такие как школы, садики. Безусловно, последний год, последние полгода такая тенденция, что бьют по инфраструктуре. Мы перешли в режим выживания. Режим выживания - это финансирование только социальных вопросов: школы, детские сады, инвалиды, больницы и так далее. Честно скажу, что мы еще не понимаем, каким будет бюджет на следующий год. Понимаем, что будет очень плохо, но насколько, сказать не можем".

Экономика Украины практически прекратила свое существование. Перебои с электричеством подрывают работу как промышленных предприятий, так и сферы услуг. Тишина стоит в цехах чудом уцелевших заводов, и грустят бармены за стойкой пустых заведений. Происходящее на улицах городов полностью отражает провальные решения властной вертикали.

Украинцы, потерявшие возможность зарабатывать все чаще вынуждены торговать пожитками на стихийных рынках. Альтернативные источники доходов тоже постепенно развиваются. Для их получения достаточно лишь перешагнуть моральные принципы - и вот твоего соседа уже принимают сотрудники ТЦК.

"Украинцы мы с вами самая продажная нация. У нас в Херсонской области ТЦК начали платить людям, чтобы они им сдавали, где находятся ребята, где они проживают, в какое время они ходят на работу. Им стали за это платить деньги. И наши стали это делать: начали сдавать мужчин, которых забирают прямо из их двора, потому что за это платят", - заявила местная блогерша.

Экономическая безнадега и охотники за головами, которые разъезжают по украинским улицам, толкают людей к принятию сложнейшего решения - покинуть свой дом. И расстояние от линии фронта в этом вопросе значения не имеет. Украинцы бросают жилье, на которое копили всю жизнь и, возможно, не одним поколением. Бегут туда, где есть хоть малейшая надежда на будущее.

Количество покинувших страну увеличивается каждый день. Подлежащие мобилизации уходят горными тропами и, рискуя жизнью, бросаются переплывать реки. Женщины с малолетними детьми и подростками пробуют выезжать легально. Но их всех объединяет одно - назад они уже не вернутся.

Александр Гладун, доктор экономических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины:

"Люди уезжают, это фактор безопасности. И вопрос, сколько людей вернется. Общая мировая тенденция такова, что чем дольше идет война, тем меньший процент людей возвращается. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше людей адаптируются к новым условиям и, скорее всего, не вернутся".

Зеленский и его партнеры, похоже, уверовали в то, что худшее уже позади. Трампа списали со счетов сразу после потери контроля над парламентом США. И вероятно рассчитывают переждать еще два года его урезанных президентских полномочий. Именно так и работает систематическая ошибка выжившего. Удары по Крымскому мосту являются ярким тому подтверждением. Очевидно, что Зеленского снова вдохновили на эталонном британском акценте. Ведь все прекрасно понимают особый символизм данного объекта.

"Я сочувствую Украине. Ведь именно на ее территории идет война. Именно ее инфраструктура разрушается. Именно ее объекты уничтожаются. Именно украинцы становятся беженцами. Люди, которые подстрекают вас продолжать войну, находятся далеко. Они в Бонне, в Брюсселе, в Лондоне, в Париже - повсюду. Они не несут на себе основную тяжесть этой войны. На мой взгляд, киевской администрации пора задуматься и задуматься очень серьезно", - считает ученый панафриканист Патрик Лумумба.

Запас прочности постепенно заканчивается у всех участников конфликта. И здесь может быть лишь два решения: идти на новый виток эскалации и уже втягиваться в украинский кризис напрямую с участием европейских армий или искать компромиссы. К первому варианту явно пока не готовы, а что касается второго, если затягивать время, решения будут принимать уже совершенно другие политики.