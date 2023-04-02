Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест на 2 месяца

Попытка отнять веру. Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест на два месяца с ношением браслета. При этом вдали от Киево-Печерской лавры. Сам митрополит Павел заявил, что решение суда не что иное, как "политический заказ". Там, где ему предстоит отбывать срок, нет ни связи, ни тепла, ни света, ни кружки, ни ложки.

Кроме того, суд запретил митрополиту общение с верующими. СБУ обвинила его в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России в Украине. В Сети появились кадры того, как девушка на коленях стояла и молилась около лавры, в то время как вокруг танцевали "активисты" ПЦУ.

МИД России указал на глумление Киева над православием

"День дурака прошел в Киеве с размахом. Никого не приглашали, обошлись своими силами... Зеленский, суд и толпа - все беснуются в Великий пост", - так прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России. Мария Захарова отметила: "На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют".

