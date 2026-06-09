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Нападение мигранта спровоцировало массовые погромы в Северной Ирландии
Автор:Редакция news.by
Улицы Белфаста превратились в зону боевых действий. В столице Северной Ирландии вспыхнули масштабные антимигрантские беспорядки.
Участники акций блокировали дороги, поджигали авто и общественный транспорт, дома, где проживают представители этнических меньшинств и располагается принадлежащий им бизнес.
Поводом для эскалации послужило жестокое нападение с ножом на местного жителя в северной части города, которое совершил выходец из Судана.
Руководство страны экстренно стягивает к местам столкновений дополнительные силы полиции и призывает граждан к спокойствию.