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Нападение мигранта спровоцировало массовые погромы в Северной Ирландии

Улицы Белфаста превратились в зону боевых действий. В столице Северной Ирландии вспыхнули масштабные антимигрантские беспорядки.

Участники акций блокировали дороги, поджигали авто и общественный транспорт, дома, где проживают представители этнических меньшинств и располагается принадлежащий им бизнес.

Поводом для эскалации послужило жестокое нападение с ножом на местного жителя в северной части города, которое совершил выходец из Судана.

Руководство страны экстренно стягивает к местам столкновений дополнительные силы полиции и призывает граждан к спокойствию.

Разделы:

В миреЕвропа

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Ирландияпротесты