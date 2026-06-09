Нападение мигранта спровоцировало массовые погромы в Северной Ирландии

Улицы Белфаста превратились в зону боевых действий. В столице Северной Ирландии вспыхнули масштабные антимигрантские беспорядки.

Участники акций блокировали дороги, поджигали авто и общественный транспорт, дома, где проживают представители этнических меньшинств и располагается принадлежащий им бизнес.

Поводом для эскалации послужило жестокое нападение с ножом на местного жителя в северной части города, которое совершил выходец из Судана.