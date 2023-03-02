Нападение на Брянскую область

Брянскую область сегодня атаковала украинская диверсионная группа. Известно, что подразделение боевиков вошло на территорию сел Любечане и Сушаны. На подходе диверсанты расстреляли автобус: погиб водитель, из троих детей-пассажиров один был ранен. Любечане и Сушаны оказались ненадолго захваченными (местные жители сообщают, о стрельбе и захвате заложников). Боевики опубликовали несколько видео: во вторжении, как выяснилось, принимали участие коллаборационисты из числа российских граждан, воюющих на стороне Украины (жертвами террористов стали двое мирных жителей). К захваченным селам были переброшены подразделения ФСБ и Росгвардии, которые взяли ситуацию под контроль. Диверсантам удалось скрыться на территории прилежащих районов Украины. Владимир Путин выступил с заявлением, в котором охарактеризовал действия диверсантов как теракт.