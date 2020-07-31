Нападение на грузовой поезд в Чили

Нападение на грузовой состав в Чили. Вооруженная группа людей проникла в поезд и застрелила инженера локомотива. В результате поезд сошел с рельсов. Сильно поврежден локомотив и пять вагонов, а также железнодорожные пути. Полиция обвинила в произошедшем группу людей народности мапуче. Причина - эскалация межэтнического конфликта и наращивание военной силы в регионе.



