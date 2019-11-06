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Нападение на КПП в Таиланде: 15 человек погибли

Одна из крупнейших атак за последнее время - 15 человек погибли в результате перестрелки на контрольно-пропускном пункте на юге Таиланда в провинции Яла. В этом регионе ведут активные действия сепаратисты. Боевики использовали самодельные взрывные устройства и огнестрельное оружие. Задержать их пока не удалось.

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