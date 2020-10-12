Нападение на Михаила Саакашвили

МихаилаСаакашвили попытались избить неизвестные. Инцидент произошел в воскресенье вАфинах, куда экс-президент Грузии приехал встретиться с проживающими тамгрузинскими эмигрантами. Визит был запланирован в рамках подготовки кпарламентским выборам в Грузии 31 октября. В какой-то момент на него набросился молодой мужчина в капюшонеи нанес несколько ударов по голове.