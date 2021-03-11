Нападение на нигерийскую школу - более 10 погибших

В Нигерии вооруженные бандиты напали на школу. Группа неизвестных на мотоциклах ворвалась в учебное учреждение. В школе открыли беспорядочную стрельбу. Убиты по меньшей мере 13 человек. Власти штата направили дополнительные силы полиции на поиски бандитов. К слову, за последние месяцы попытки захвата учеников в Нигерии стали происходит все чаще. На севере страны губернаторы закрыли учебные заведения, которые не соответствуют надлежащим нормам безопасности.