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Нападение на нигерийскую школу - более 10 погибших
В Нигерии вооруженные бандиты напали на школу. Группа неизвестных на мотоциклах ворвалась в учебное учреждение. В школе открыли беспорядочную стрельбу. Убиты по меньшей мере 13 человек. Власти штата направили дополнительные силы полиции на поиски бандитов. К слову, за последние месяцы попытки захвата учеников в Нигерии стали происходит все чаще. На севере страны губернаторы закрыли учебные заведения, которые не соответствуют надлежащим нормам безопасности.
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