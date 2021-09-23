Нападение на помощника В. Зеленского: кто получит от инцидента больше выгоды?

Покушение в стиле девяностых в Украине на первого помощника Зеленского стало предметом обсуждения среди экспертов и пользователей интернета. МВД считает, покушение на Сергея Шефира произошло с целью давления на высшее руководство страны. Это дает офису президента моральное разрешение проведения жесткого политического курса в угоду Западу, который до происшествия поддерживало далеко не все правительство. В официальной версии уже заметили некоторые нестыковки. Если целью было убийство Шефира, почему стреляли только по водителю? Олигархам, которых заявляют как возможных заказчиков, тоже убийство невыгодно. Позицию мистера Зе нетрудно просчитать. В стране, так упорно стремящейся к Западу, уже давно привыкли бить санкционной дубинкой по своим же гражданам. Ритуальная версия "рука Кремля" попросту не выгодна Москве, ведь Шефир слыл, скорее, сторонником компромисса с Москвой. Блогеры уже обратили внимание на схожесть инцидента с эпизодом из сериала "Слуга народа". По сценарию фильма, покушение оказалось инсценировкой для решения политических вопросов. Сегодня Рада будет голосовать за проект об олигархах. Такие эффектные киноприемы в украинской политике.