Нападение на реабилитационный центр в Мексике. Не менее 24 погибших

Не менее 24 человек погибли в Мексике во время вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых. Ранены 7 человек. По данным мексиканских СМИ, атаку в городе Ирапуато в центральной части страны совершила группа людей, которые приехали на трех грузовиках. На место происшествия уже прибыла полиция муниципалитета и штата, а также армия и нацгвардия.