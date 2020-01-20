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Нападение с ножом в Лондоне

Нападение в Лондоне. На северо-востоке британской столицы неизвестный с ножом атаковал троих молодых мужчин. Как сообщается, им от 20 до 30 лет. Идет расследование. Злоумышленника пока задержать не удалось.

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