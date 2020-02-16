Нападение во время церковной службы в храме Святителя Николая в Москве

ЧП в храме Святителя Николая в Москве. На прихожан во время службы напал неизвестный с ножом. По информации СМИ, в алтарь забежал парень в капюшоне и наушниках, на глазах у него были очки, а на руках медицинские перчатки. Нападавший нанес ранения двоим верующим. Злоумышленника задержали сами посетители храма, после чего он был передан полицейским. В преступлении подозревают 26-летнего жителя Липецкой области. Его мотивы выясняются.