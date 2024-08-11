Нападение ВСУ на Курскую область разрабатывалось совместно с НАТО - СМИ

Обозреватели издания Asia Times пишут, что украинские военные организовали операцию по вторжению на территорию Курской области совместно с НАТО. Это и есть так называемый третий участник. И, по мнению экспертов издания, у альянса здесь есть свои интересы.



Так, в настоящее время способность НАТО обеспечить собственную безопасность заметно ослабла, отсюда и все преимущества геополитического противостояния с Россией. Украинские солдаты в этом случае являются средством противодействия влиянию Москвы.