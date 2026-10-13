Краткий пересказ от ИИ

В начале октября в Польше произошли два нападения в учебных заведениях. Часть политиков заговорила о "российском следе" вместо того, чтобы задуматься о внутренних проблемах и о том, как обеспечить безопасность учащихся. О реакции общества и мнениях политиков - в программе "Это другое".

Два дня, которые потрясли Польшу. 7 и 8 октября текущего года. 19-летний учащийся профессионального технического училища в Остроленке напал с ножом на студентов и преподавателей - 9 раненых, двое в тяжелом состоянии. На следующий день 15-летний подросток в школе села Лещидул-Новины убил 37-летнюю сотрудницу школы. Еще 2 человека - директор и учительница - получили ранения, пытаясь остановить нападавшего. В итоге 50 тысяч проверенных школ, 76 задержанных, 24 тысячи полицейских на улицах.

Польские политики стали твердить о "российском следе" и "гибридной войне Москвы", а также о "белорусском факторе", пытаясь свалить все ошибки внутренней системы на внешние факторы.

Премьер-министр Польши отметил, что некоторое время назад, в августе, полиция предотвратила совершение подобного нападения, спланированного одним из учеников местной школы. "Мы помним нападение одной девочки-подростка на другую в Нижней Силезии, которое закончилось гибелью. У нас есть основания полагать, что это насилие, эти вспышки агрессии, это своего рода волна, которую мы ведь наблюдаем уже некоторое время в интернете и на улицах. От Америки до Европы, до Польши. До сих пор, правда, мы в стране не сталкивались с такими школьными трагедиями, как стрельба в Соединенных Штатах или нападения на школы в России. Но, к сожалению, рано или поздно эта жуткая мода должна была дойти и до нашей страны. Большая часть зла, которое толкает молодых людей, иногда детей, на преступления, таится в интернете", - сказал он.

Интересный факт. Совсем недавно правительство предложило президенту Польши Навроцкому закон о блокировке подозрительных ресурсов, которые манипулируют сознанием детей и подростков, склоняют их к преступлениям и самоубийствам, втягивают в нездоровые игры и ритуалы. Но Навроцкий наложил вето, объяснив свое решение тем, что предложенный закон притесняет свободу слова.

В этом вопросе позиция премьер-министра Польши Туска более здоровая.

"Вы прекрасно знаете, что разного рода игры, челленджи и такие сетевые забавы в интернете очень часто приводят к тому, что один подражает другому. Именно в интернете совершенно шокирующим образом героями воображения молодежи становятся такие люди, как Брейвик, или серийные насильники, преступники. Зло в сети кажется безнаказанным, и поэтому оно так часто торжествует. Насилие кажется привлекательным, и это насилие из киберпространства, из виртуальной реальности постепенно переносится на улицы, в школы, в дома. У государства должны быть инструменты. Государство должно вмешиваться там, где есть угроза, особенно для детей и людей. Людей самых юных, людей беззащитных", - подчеркнул Дональд Туск.

После двух трагедий по Польше прокатилась волна угроз. В Серпеце полиция предотвратила нападение 17-летнего подростка, у него нашли два ножа. Он угрожал устроить "кровавую пятницу". В Пепово 13-летний ученик принес нож в школу. В Мешковицах 18-летний подросток проявил агрессию к учительнице, пытавшейся изъять у него лезвие от перочинного ножа. Полиция отреагировала жестко. Задержано 76 человек.

Большинство - те, кто публиковал в интернете угрозы нападений. Это "эффект подражания", о котором предупреждают криминологи: после резонансных трагедий всегда появляется волна последователей. И вот здесь возникает вопрос: если проблема в интернете, в подростковой психике, в неспособности польских властей контролировать ситуацию внутри страны, то при чем здесь Россия и Беларусь?

Несмотря на то, что некоторые политики оценивают ситуацию правильно, определяя слабые места в польской безопасности и находя решение проблемы, другие элементарно ищут оправдание для себя и системы.

Лидер оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньски заявил, что нападения в школах могут быть частью "гибридной войны" Москвы. "Еще одно нападение в школе и смертельная жертва... Это явно не случайность. Вопрос в том, не являются ли эти нападения частью гибридной войны со стороны России, потому что подобные ситуации уже произошли в Литве, и вдохновение пришло из Москвы. Это открытый секрет, что существуют российские сайты, поощряющие молодых людей к таким действиям. У правительства Туска это под контролем? У меня серьезные сомнения", - сказал он.

Пользователи социальных сетей в Польше высмеяли заявление Качиньского. Все понимают, что словесная атака лидера "Права и справедливости" - это попытка замаскировать свою личную ошибку, ведь Навроцкий, являясь представителем ПиС, отклонил принятие закона о безопасности в интернете. И получается теперь, что даже безопасность в школах польская власть пытается политизировать.

В марте 2026 года - задолго до октябрьских трагедий - польские службы уже фиксировали волну ложных сообщений о минировании школ. Тогда десятки учебных заведений получили электронные письма с угрозами, подписанные неким "Мишей", который представлялся белорусом. В письмах содержались политические требования, включая призывы к прекращению депортации белорусов. По информации польского издания Niezalezna.pl, целью этих действий было "посеять рознь между польским обществом и белорусским меньшинством, а также подорвать доверие к службам". Обратите внимание: "подорвать доверие к службам". То есть проблема не в том, что кто-то присылает письма. Проблема в том, что польские службы не справляются. И вместо того, чтобы признать это, они ищут внешнего врага.

Министр - координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявил: "Россия, различные центры, которые действуют в интернете, используют каждую ситуацию, чтобы сеять дезинформацию. Но нужно подчеркнуть: на сегодняшний день нет подтверждения связи между нападениями и иностранным влиянием".

Беларусь еще с 1 сентября ввела собственные правила безопасности. И эти правила - не реакция, а продуманная превентивная мера.

Финский журналист Янус Путконен отметил: "В западном мире школы постоянно подвергаются разного рода агрессии и нападениям. Было много случаев стрельбы в школах, обстановка очень опасная. Немецкие школы, особенно в наши дни, - очень опасные места, как признают все учителя в Германии. В Финляндии, Швеции и других европейских странах также много проблем с безопасностью. Поэтому, на мой взгляд, совершенно естественно предоставить официальным лицам разрешение проверять личные вещи".

По данным международных исследований, за последний год число атак на школы в мире выросло на 40 %, затронув 83 страны.

Если говорить о статистике, то здесь с огромным отрывом лидируют США. С 1999 года в американских школах зафиксировано около 417 случаев вооруженной стрельбы, в которых погибло 203 человека. Общей тревожной тенденцией является то, что нападавшие - это, как правило, сами учащиеся или бывшие ученики школ, а мотивами часто становятся месть, психологические проблемы или социальные конфликты. Эти случаи во всех странах мира пытаются предвидеть и гасить на корню, внося изменения в законодательство, усиливая бдительность конкретных органов и контроль за тем, что несут дети в школу.

И только Польша вместо системных решений ищет "российский" или "белорусский след". Вместо того чтобы учиться у мира, Варшава упражняется в риторике о "гибридной войне". Это наводит на мысль, что трагедии в школах для польских властей - часть политической игры.