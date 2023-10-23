Наплыв мигрантов в Испании: Мадрид пообещал Канарским островам пакет финансовой помощи

Мигранты из Африки продолжают прибывать в Европу - за сутки на Канарские острова в Испанию прибыли болеетысячинелегалов. Всего за выходные количество превысило 1 400. На одной из лодок находились 320 человек - настолько перегруженного судна еще не принимали. По официальным данным, с начала года острова приняли свыше 23,5 тыс. - на 80 % больше, чем за прошлый год. Мадрид пообещал Канарским островам пакет финансовой помощи, чтобы помочь справиться с миграционным кризисом.