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Наплыв мигрантов в Испании: Мадрид пообещал Канарским островам пакет финансовой помощи
Мигранты из Африки продолжают прибывать в Европу - за сутки на Канарские острова в Испанию прибыли болеетысячинелегалов. Всего за выходные количество превысило 1 400. На одной из лодок находились 320 человек - настолько перегруженного судна еще не принимали. По официальным данным, с начала года острова приняли свыше 23,5 тыс. - на 80 % больше, чем за прошлый год. Мадрид пообещал Канарским островам пакет финансовой помощи, чтобы помочь справиться с миграционным кризисом.
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