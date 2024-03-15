Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским СМИ заявил, что сделает все для возвращения Крыма Украине. По его словам, это одно из главных условий прочного мира.

При этом Россия просто не имеет права на победу. А все потому, что президент Франции переживает за "авторитет" Европы, который и так уже прилично пострадал. Вместо убедительной виктории над Москвой, Запад униженно пожинает плоды собственной политики: взвинтившиеся цены на газ, удручающее состояние экономики и непомерная стоимость продуктов - вот реалии современной Европы.