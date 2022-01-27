Напряженная обстановка на границе Кыргызстана и Таджикистана

Тревожные новости приходят из района границы Таджикистана и Кыргызстана. Как сообщает Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана, там периодически продолжаются обстрелы. Так таджикские военные обстреляли из миномета место дислокации военнослужащих внутренних войск Кыргызстана. По данным ряда источников, есть пострадавшие с обеих сторон. Власти Кыргызстана эвакуируют жителей из приграничных сел.