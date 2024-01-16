Напряженная ситуация в Красном море - хуситы собираются атаковать наравне с израильскими и американские суда

О новом инциденте в Красном море у берегов Эритреи сообщили ВМС Великобритании. Речь идет о подозрительном сближении двух судов. Другие подробности не приводятся.

Кроме того, стало известно, что хуситы после начала американо-британской операции намерены атаковать не только израильские, но и суда США. Ранее они уже поразили противокорабельной ракетой американский сухогруз.