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Напряженная ситуация в Красном море - хуситы собираются атаковать наравне с израильскими и американские суда

О новом инциденте в Красном море у берегов Эритреи сообщили ВМС Великобритании. Речь идет о подозрительном сближении двух судов. Другие подробности не приводятся.

Кроме того, стало известно, что хуситы после начала американо-британской операции намерены атаковать не только израильские, но и суда США. Ранее они уже поразили противокорабельной ракетой американский сухогруз.

По оценке Генсека ООН, напряженность в Красном море находится на очень высоком уровне. И есть вероятность, что ситуация может выйти из-под контроля.

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