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Напряженная ситуация в Желтом море: Кореи обменялись предупредительным огнем

Напряженная ситуация в Желтом море. Как сообщили в Вооруженных силах Республики Корея, ночью северокорейское судно пересекло морскую границу недалеко от острова Бэннен. Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь, после чего судно КНДР отступило на север. Пхеньян в свою очередь заявил, что границу нарушил южнокорейский конвойный корабль под предлогом контроля над неясным судном. В ответ Северная Корея выпустила 10 предупредительных выстрелов из реактивной системы залпового огня.

КНДР проводит артиллерийские стрельбы в буферной акватории Желтого и Японского морей с 14 октября как ответ на совместные американо-южнокорейские военные маневры со стрельбами.

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