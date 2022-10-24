Напряженная ситуация в Желтом море: Кореи обменялись предупредительным огнем

Напряженная ситуация в Желтом море. Как сообщили в Вооруженных силах Республики Корея, ночью северокорейское судно пересекло морскую границу недалеко от острова Бэннен. Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь, после чего судно КНДР отступило на север. Пхеньян в свою очередь заявил, что границу нарушил южнокорейский конвойный корабль под предлогом контроля над неясным судном. В ответ Северная Корея выпустила 10 предупредительных выстрелов из реактивной системы залпового огня.