"Нарисовал" с помощью трактора и плуга

В Сети появилось видео изображенного на поле в Италии под Вероной гигантского кубка мира по футболу и надписью на русском языке "Россия". Его "нарисовал" итальянский художник Дарио Гамбарин с помощью трактора и плуга. Свое творение итальянец посвятил окончанию ЧМ-2018 в России.