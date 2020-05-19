Нарколабораторию по производству синтекии ликвидировала российская полиция в Подмосковье

Для этого алхимики арендовали дом, закупили спецоборудование, химические реактивы. И в помещение гаража оборудовали лабораторию. Во время обыск полиция нашла 130 канистр с реактивами, 13 полимерных пакетов и 8 мешков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что порошок - это мефедрон, общей массой более 13,5 килограммов.