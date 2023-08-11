Наркомафия берет под контроль Эквадор. Накануне в стране был убит один из кандидатов в президенты. Несчастного расстреляли после встречи с избирателями, и многочисленная охрана этому помешать не смогла.

Ответственность за убийство взяли на себя боевики группировки "Волки". Они также пригрозили смертью другому кандидату. Буквально сразу же после этого заявили о прекращении предвыборной кампании четверо претендентов на высший пост в стране. Этот сюжет прекрасно иллюстрирует главную проблему Нового Света. После прихода Байдена к власти южная граница США сделалась практически бесконтрольной, поток наркотиков через нее вырос многократно. Соответственно, резко увеличился спрос на южно-американский кокаин. Как следствие - наркокартели окрепли и понемногу подминают под себя гражданские власти ряда стран. Убийство кандидата в президенты Эквадора - очередной шаг к превращению этой страны в наркогосударство. Пока власти еще сопротивляются, но коррупция и насилие в регионе уже почти всесильны.