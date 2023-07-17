Наркоманы выживают из Сан-Франциско крупный бизнес

Власти Сан-Франциско сообщают о паническом бегстве из города крупного бизнеса. В центре одного из самых богатых некогда городов Соединенных Штатов Америки стремительно пустеют торговые площади, уходят общепризнанные короли ритейла.

Падение торговых оборотов в Сан-Франциско уже составило 30 %. Причины бегства предпринимателей - резкое снижение качества городской среды. Центр города еще в период ковидных карантинов наводнили бездомные наркоманы, а теперь они стали полновластными хозяевами фешенебельных кварталов. Аналогичная ситуация и в ряде других крупных городов США.