Наркотики по рецепту - кто такие Саклеры и как врачи подсадили миллионы американцев на иглу

США накрывает зомби-апокалипсис - так местные медиа окрестили эпидемию наркомании в стране. Ее уже называют общенациональной катастрофой, а число смертельных передозировок бьет все рекорды.

Миллионы американцев обрели зависимость из-за того, что врачи выписывали им опиоидные обезболивающие после тяжелых переломов и травм. Сильную зависимость вызывал частый прием препаратов. При этом рецептурные обезболивающие, содержащиеся в препаратах, фармацевтические компании рекламировали как безопасные и не вызывающие привыкания.

Только представьте масштабы. Десять лет назад, по данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, на 100 человекприходилось80 выписанных врачами рецептов на опиоидные лекарственные препараты. По сути - это легальный наркотик.





Ну, а подсадили Штаты на иглу вполне конкретные люди - семья Саклеров - квалифицированные врачи, которые основали "империю боли". Самая богатая фармацевтическая семья придумала недорогой обезболивающий препарат "Оксиконтин" на основе синтетического наркотика. В его основе - опиоиды, действующие в два раза мощнее морфина.

Но если обезболивающее на основе морфина рекомендовалось применять только при очень сильной либо невыносимой боли, то новое рецептурное лекарство стало продаваться как таблетки, которые можно спокойно принимать без побочных эффектов даже при умеренной и тяжелой боли. Именно этот препарат, выпускаемый компанией Саклеров Purdue Pharma, впоследствии и превратит миллионы людей в наркоманов.

С точки зрения наркотической мощи "Оксиконтин" был ядерным оружием. Барри Мейер, журналист, автор книги "Убийца боли", лауреат Пулитцеровской премии

Саклерам удалось пролоббировать и вовсе невероятные вещи. В 1995 году FDA - Управление по надзору за качеством медикаментов - разрешило даже поместить на упаковку надпись, что длительное действие препарата снижает его привлекательность для наркоманов по сравнению с другими болеутоляющими средствами. В2001 году надпись убрали, и с тех пор ни один препарат на опиоидах не был маркирован подобным образом.

Саклеры запустили одну из самых крупных и ужасных в истории фармацевтики рекламных компаний. Тысячи торговых представителей, тренинги с описанием плюсов нового препарата. Общество и медиков старались убедить в том, что таблетки, по сути, лекарство от всего. И принимать их можно при разной боли.





Параллельно шла активная реклама на ТВ, в газетах, медицинских журналах. В рекламных роликах довольные американцы и некие доктора заверяли об отсутствии побочных эффектов и о том, что привыкание возникает не более чем у 1 % пациентов.

Расцвет империи Саклеров пришелся на начало 2000-х. Число рецептов в США выросло с 300 тыс. до почти 6 млн - и легальный наркотик стал приносить до 1 млрд долларов в год. Пошатнулась фабрика смерти лишь в октябре 2006 года, когда фармацевтического гиганта обвинили в мошенничестве и отмывании денег, чтобы увеличить продажи препарата.

Примечательно, что компания признала себя виновной в том, что вводила людей в заблуждение и согласилась на штраф в 600 млн долларов. Это одна из крупнейших сумм, когда-либо выплаченных фармацевтами по подобному делу. Но препарат по-прежнему продавался в аптеках, а Саклеры, видимо, предчувствуя будущие проблемы, вывели из Purdue Pharma около 11 млрд долларов и вложили их в семейные трасты.





Но остановить маховик уже невозможно. Империя Саклеров и бездействие государства породили целое поколение наркозависимых американцев, которые все чаще ищут на черном рынке тот самый фентанил, прозванный зомби-наркотиком.