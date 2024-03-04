В Соединенных Штатах разгул преступности и наркомании. Журналисты подсчитали: количества наркотиков, изъятых в прошлом году в Калифорнии, хватит, чтобы дважды убить все население Земли. Как сообщили власти штата, полиция конфисковала почти 30 тыс. кг психотропных веществ. Рост за два года составил почти 1000%.

Пугает и статистика из Нью-Йорка. Там нынешний год начался с исторического уровня насильственных преступлений в метро. С февраля произошло уже три убийства, растет и число краж. И это несмотря на увеличение количества полицейских и меры, введенные в попытке сдержать преступную деятельность.