Народно-освободительная армия Китая проведет военные учения вокруг Тайваня

США превратились в главного разрушителя мира и региональной стабильности между двумя берегами Тайваньского пролива. Об этом заявил глава китайского МИД.

Накануне на Тайвань прибыла спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси для встречи с местными политиками. Пекин считает остров своей неотъемлемой частью, и политический визит американского политика нарушает принцип одного Китая и подогревает сепаратистские настроения Тайбэя.

Впрочем, на материке не исключают и возможность применения силы для закрытия вопроса. Народно-освободительная армия Китая проведет военные учения в шести регионах вокруг острова с 4 по 7 августа. Вопросы о контрмерах в отношенииСША сейчас находятся на стадии обсуждения.