Народный депутат Мураев о мифах европейской жизни

Украина несколько лет назад выбрала европейский вектор развития и теперь стремится в Евросоюз. Официально соглашение об ассоциации может вступить в силу только после того, как его утвердят все страны-члены ЕС. Нидерланды остаются единственным государством, которое пока не ратифицирует документ. Но так ли хороша жизнь там, куда так стремится Украина?



