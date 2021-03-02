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Народный депутат Мураев о мифах европейской жизни

Украина несколько лет назад выбрала европейский вектор развития и теперь стремится в Евросоюз. Официально соглашение об ассоциации может вступить в силу только после того, как его утвердят все страны-члены ЕС. Нидерланды остаются единственным государством, которое пока не ратифицирует документ. Но так ли хороша жизнь там, куда так стремится Украина?

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