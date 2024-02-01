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Народный гнев обрушился на правительство Молдовы

Жители Кишинева собираются на акцию протеста в центре города.

Несмотря на то что полиция перекрыла подъезды к столице страны, к зданию парламента Молдовы продолжают прибывать люди. Сторонники оппозиции требуют отставки президента Санду и проведения досрочных выборов.

Народный гнев вызван курсом страны на вступление в НАТО, экономической разрухой, а также закрытием неугодных СМИ. С собой протестующие принесли воздушные шары как иллюстрацию надувательства народа.

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