Нарушение карантина: ответит ли Зеленский по закону?

Конституционный судУкраины решит, наказать ли президента Зеленского за нарушение карантинногорежима. Президент Украины 10 июня во время поездки в Хмельницкую областьпосетил кафе, когда действовал карантинный запрет на посещение заведенийобщественного питания. На владельца кафе и посетителей уже составленыадминистративные протоколы, и все заплатили по 600 евро штрафа. Дело онарушении порядка господином Зеленским по статусу дошло до Верховногосуда, но только Конституционный может отменить право неприкосновенностиглавы украинского государства.