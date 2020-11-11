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Нарушение карантина: ответит ли Зеленский по закону?
Конституционный судУкраины решит, наказать ли президента Зеленского за нарушение карантинногорежима. Президент Украины 10 июня во время поездки в Хмельницкую областьпосетил кафе, когда действовал карантинный запрет на посещение заведенийобщественного питания. На владельца кафе и посетителей уже составленыадминистративные протоколы, и все заплатили по 600 евро штрафа. Дело онарушении порядка господином Зеленским по статусу дошло до Верховногосуда, но только Конституционный может отменить право неприкосновенностиглавы украинского государства.
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