ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Нарушение карантина: ответит ли Зеленский по закону?

Конституционный судУкраины решит, наказать ли президента Зеленского за нарушение карантинногорежима. Президент Украины 10 июня во время поездки в Хмельницкую областьпосетил кафе, когда действовал карантинный запрет на посещение заведенийобщественного питания. На владельца кафе и посетителей уже составленыадминистративные протоколы, и все заплатили по 600 евро штрафа. Дело онарушении порядка господином Зеленским по статусу дошло до Верховногосуда, но только Конституционный может отменить право неприкосновенностиглавы украинского государства.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все