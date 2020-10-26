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Нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дал указание Вооруженным силам не поддаваться на провокации и не отвечать на нарушения режима прекращения огня с армянской стороны. Очередная попытка перемирия в Нагорном Карабахе продержалась не более 5 минут. В грубом нарушении договоренностей Азербайджан обвинил Армению. Ереван при этом заявил, что это азербайджанские военные обстреливают армянские позиции. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.
Возобновить полноценные мирные переговоры по урегулированию конфликта планируют в четверг. Минская группа ОБСЕ по Карабаху встретится с главами МИД Армении и Азербайджана в Женеве.

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