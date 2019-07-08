Нарушение ядерной сделки грозит Ирану изоляцией и санкциями

Соответствующее заявление опубликовал на своей странице в Twitter Госсекретарь США. Майк Помпео рекомендует Тегерану сохранить уровень обогащения урана в пределах, предусмотренных соглашением. Напомним, накануне МИД Ирана заявил о повышении нормы обогащения урана с сегодняшнего дня. На такие шаги исламская республика пошла после того, как истекли два месяца, которые Тегеран дал европейским странам на выполнение обязательств, касающихся экономических интересов страны. Обеспокоенность иранским решением по урану также выразили Британия, Германия, Франция и Израиль.