Нарушения на местных выборах в Украине

Второй тур голосования на местных выборах в Украине прошел с многочисленными нарушениями. Возбуждено 11 уголовных дел. полиция зарегистрировала 407 сообщенийо нарушениях избирательного процесса исоставила10 административных протоколов. В основном дела касаются фотографирования избирательного бюллетеня, фальсификации избирательных документов, подкупа избирателей и незаконной агитации. Больше всего подобных фактов - в Днепропетровской области. Отметим, первый тур голосования также сопровождался нарушениями. А для партии Владимира Зеленского "Слуга народа" они стали фактическим поражением. Ей не удалось одержать победу ни в одном крупном городе.



