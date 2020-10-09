3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Нарушения на парламентских выборах в Литве
В Литве за 4 дня досрочного голосования получено свыше 170 сообщений о нарушениях. Об этом сообщает независимая общественная организация по наблюдению за выборами. Нарушения связаны с распространением политической рекламы и работой избирательных комиссий. Есть информация также о более чем 20 фактах подкупа избирателей. За один голос людям предлагалось от 5 до 10 евро. Все сведения о противоправных действиях направлены в полицию.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все