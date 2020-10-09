Нарушения на парламентских выборах в Литве

В Литве за 4 дня досрочного голосования получено свыше 170 сообщений о нарушениях. Об этом сообщает независимая общественная организация по наблюдению за выборами. Нарушения связаны с распространением политической рекламы и работой избирательных комиссий. Есть информация также о более чем 20 фактах подкупа избирателей. За один голос людям предлагалось от 5 до 10 евро. Все сведения о противоправных действиях направлены в полицию.



